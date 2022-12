Cerveteri si aggiudica 10mila euro dalla Regione Lazio per la redazione del Peba

(Di giovedì 15 dicembre 2022)– “Il Comune disi èto un finanziamento regionale diper ladel, il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche”. Ad annunciarlo è Elena Gubetti, Sindaco di. “Tutti i Comuni hanno l’obbligo per legge di redigere ima spessissimo le risorse da investire sulladei piani non sono disponibili nei bilanci comunali – ha detto il Sindaco Gubetti –ecco perché alcuni mesi fa feci richiesta alladi pensare di dare ai Comuni dei fondi dedicati esclusivamente alla progettazione dei Piani per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche. Lain seguito mise a disposizione dei ...

