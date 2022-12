Cerreto Sannita | ritorna la mostra-concorso “Presepiarte”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Dopo la pausa dello scorso anno,ladi presepi in ceramica “”, organizzata dal Comune di, nelle sue variegate forme ed evoluzioni artistiche. Domenica 18 dicembre alle ore 11, presso la Sala Polifunzionale del Museo della Ceramica, ci sarà l’inaugurazione dell’edizione 2022, quest’anno patrocinata oltre che dalla Regione Campania, dalla Provincia di Benevento e da 4 comuni campani dell’Associazione Italiana Città della Ceramica (Ariano Irpino, Cava de’ Tirreni, San Lorenzello e Vietri sul Mare), dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Campania Nord, dal Gal Titerno, dal Gal Alto Tammaro, dal Conservatorio Statale ...

