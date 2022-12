CdS-Napoli | tutto fatto per lo scambio Bereszynski-Zanoli | si attende solo l' annuncio ufficiale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lodi terzini trae Sampdoria, con Bartoszche passerebbe in azzurro e Alessandroin blucerchiato, sembrerebbe in dirittura d'arrivo: "La scelta - a questo punto - va semplicemente espressa ufficialmente, prendendo i moduli federali e autografandoli: penna, carta e calamaio, come s’usava un tempo, per spostare Alessandro(22) alla Sampdoria e consentire a Bartos(30), in fin dei conti sa di gioco dello specchio sulle fasce, nel quale ognuno pensa a scorgere riflessi incoraggianti".

Per lo scambio trae Samp manca solo l'ufficialità, il club azzurro mette a segno un colpo di mercato dalla duplice importanza: il motivo.A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Barbano , condirettore del Corriere dello Sport: Tutte le news sul calciomercato e sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieEntra nel vivo anche il mercato in uscita. In Turchia, e non solo, qualcosa è successo: Sirigu ha parlottato a lungo con De Sanctis ..."Senza l’Italia, non c’è partita". Nella finalissima di domenica, Napoli sarà tutta per l'Argentina: ne è convinto Antonio Giordano ...