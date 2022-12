Caso Soumahoro | sequestrati oltre 600 mila euro alla suocera

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Misure interdittive per tre membri del consiglio di amministrazione della cooperativa integrata Karibu, gestita ddel deputato Aboubakar. La procura di Latina ha disposto il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche, per la durata di un anno. Sottopostamisura interdittiva anche Marie Therese Mukamitsindo,di, nei cui confronti è stato disposto anche il sequestro di600. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Latina e eseguito dal Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza, con l’ausilio del personale della Sezione di polizia giudiziaria della ...

