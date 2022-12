Caso Soumahoro | sequestrati 650mila euro alla cooperativa Karibu Interdetta Liliane Murekatete | sua mamma e il fratellastro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Continua a ingigantirsi lo scandalo intorno al parlamentare Aboubakar. In queste ore, infatti, la compagnaè stata raggiunta dalle misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno. Una notifica che ha toccato tutto il Consiglio di Amministrazione della, gestita dmadre Marie Therese Mukamitsindo.la compagna del parlamentare AboubakarOggi, aMuraketete è contestato, insiememadre Marie Therese Mukamitsindo e ilMichel Rukundo, che “al fine di evadere l’imposta sui redditi e sul valore ...

... con ingiustificata disinvoltura, 'Soumahorò accostando l'immagine del deputato al testo, a voler indurre nel lettore un inesistente coinvolgimento diretto di Aboubakarnelle indagini, ...Leggi anche Moglie, il fotografo: "Le foto Accuse infondate contro di me" Migranti, compagna: "Non sono Lady Gucci" A Murekatete è contestato - in concorso con la madre Marie ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - La suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, Marie Therese Mukamatsindo, e i figli Michel Rukundo e Liliane Murekatete, hanno mostrato elevata spregiudicatezza ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - L indagine in oggetto ed il correlato procedimento penale ricostruiscono un collaudato sistema fraudolento fondato sull emissione e l utilizzo di fatture per ...