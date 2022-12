Caso Soumahoro | misure interdittive per la coop Karibu | coinvolta la suocera Sequestrati 650 mila euro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La procura di Latina ha applicato nei confronti del consiglio di amministrazione dellaerativa, riferibile ai familiari del deputato Aboubakar, la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare, per un anno, con la pubblica amministrazione e di esercitare per lo stesso periodo imprese e uffici direttivi di persone giuridiche. E’ stato poi applicato il sequestro preventivo “del profitto del reato” per oltre 639nei confronti di un indagato e di oltre 13nei confronti di altri due indagati. Il riferimento è a reati tributari: fatture “per operazioni inesistenti” tra il 2015 e il 2019. TreSono tre ledel divieto temporaneo di contrattare ...

Articolo in aggiornamento Nel silenzio dei media degli ultimi giorni sono proseguite le indagini sulle coop della famiglia del deputato Aboubakar. Nelle ultime ore è stata data esecuzione ad un provvedimento di applicazione di misure cautelari interdittive del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione per la ......nelle coop della suocera e della moglie di': indaga la procura Ieri all'Ispettorato territoriale del Lavoro di Latina c'era stata una convocazione per altri 5 lavoratori ex Karibu il...La Procura di Latina ha ordinato l'esecuzione di misure cautelari preventive e ha sequestrato oltre 600mila euro alla coop Karibu, gestita dalla suocera di Aboubakar Soumahoro. È stato anche ordinato ...