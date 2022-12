Caso cooperative | la svolta nell’inchiesta | sequestro di 650mila euro e interdizione per tre indagati tra cui la suocera di Soumahoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Arriva una voltache riguarda leriferibili a Marie Therese Mukamatsindo,del deputato Aboubakar. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso un provvedimento con un divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno. La notifica è stata eseguita dagli investigatori della Guardia di Finanza di Latina per i membri del Consiglio di amministrazione della cooperativa Karibu di Latina. La presidente della cooperativa, che si occupa della gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nell’ambito della provincia di Latina, è Marie Therese Mukamatsindo, che è indagata per truffa aggravata e false fatture. Le Fiamme gialle e la polizia hanno notificato inoltre un ...