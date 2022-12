Caso cooperative | la svolta nell’inchiesta con il sequestro di 650mila euro alla Karibu della suocera del deputato Soumahoro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Arriva una voltache riguarda leriferibili a Marie Therese Mukamatsindo,delAboubakar. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso un provvedimento con un divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno. La notifica è stata eseguita dagli investigatoriGuardia di Finanza di Latina per i membri del Consiglio di amministrazionecooperativadi Latina. La presidentecooperativa, che si occupagestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nell’ambitoprovincia di Latina, è Marie Therese Mukamatsindo, che ...

2022_0080542 Tra leinvitate c'è anche il 'Grillo Parlante'. Nomen Omen si sussurra tra i lavoratori e gli addetti del settore. La cooperativa si trova a Lenola (provincia di Latina). ...In nessunla detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e ... enti per il diritto allo studio, organismi senza fini di lucro e. Escluse, invece, le ... Caso cooperative, la svolta nell’inchiesta con il sequestro di 650mila euro alla Karibu della suocera… La procura di Latina ha applicato nei confronti del consiglio di amministrazione della cooperativa Karibu, riferibile ai familiari del deputato Aboubakar Soumahoro, la misura cautelare ...Nei confronti del Cda della cooperativa Karibu, riferibile ai familiari di Aboubakar Soumahoro, la procura di Latina ha applicato la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare, per un an ...