Caso cooperative | il gip di Latina | “Spregiudicatezza criminale a gestione familiare” Il caso dei bonifici all’estero

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Soldi prelevati in contanti,verso l’estero, una rendicontazione delle erogazioni considerata “difficile” e una “contabile non trasparente” con “distrazioni di denaro per finalità estranee alladei progetti”. Ildelle, gestite anche dalla moglie e dalla suocera del deputato Aboubakar Soumahoro (estraneo), oggi registra un primo punto fermo con il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di, Giuseppe Molfese, che ha interdetto i sei indagati per un anno e ordinato il sequestro di oltre 650mila euro. Per il giudice, che ha accolto la richiesta del pm Andrea De Angelis con il visto del procuratore capo diGiuseppe De Falco, Marie Therese Mukamatsindo, e i figli Michel Rukundo e Liliane ...