Caserta | arrestato Cancelliere della Procura con l’accusa di peculato

CasertaNews

... i carabinieri della Sezione Operativa hanno tratto in arresto, due 31enni (uno die l'...modo di accertare che detta sostanza stupefacente era stata coltivata nel garage dell'altroe, ...Aversa () " Si sarebbe appropriato di marche da bollo e di somme di denaro un cancelliere della Procura di Napoli Nord in Aversa, A. C.,stamani dalla Guardia di Finanza, su ordine del ... Arrestato il ‘genio della truffa’ casertano Aversa (Caserta) – Si sarebbe appropriato di marche da bollo e di somme di denaro un cancelliere della Procura di Napoli Nord in Aversa, A.C., arrestato ...Decorsa notte, in Caserta, i carabinieri della Sezione Operativa hanno tratto in arresto, due 31enni (uno di Caserta e l’altro di ...