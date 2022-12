Casa | l’errore che può costare caro | fino a 200 euro di multa

Leggi su consumatore

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Spesso anche dei semplici gesti quotidiani fatti inpossono esporre al rischio di pagare multe anche piuttosto salate L’inverno è ormai arrivato in Italia con il Nord del paese che ha già toccato temperature non lontane dallo zero. Il gelo porta con sé diversi vantaggi da un lato mentre dall’altro ci sono tante piccole L'articolo proviene da Consumatore.com.