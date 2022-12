Caro Porro | caccia al tesoro | tre librerie e nisba Poi…

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 15 dicembre 2022), complimenti per Il Padreterno è liberale e complimenti anche per come scrive. Lei scrive molto bene, alla faccia di ciò che spesso dice nella Zuppa. Ho comprato il libro ieri pomeriggio a Ferrara, dove vivo, ho voluto cercarlo nelledi persona: da Giunti (due punti vendita visitati) nulla, da Libraccio (Melbooks) nulla neppure lì, entro da Feltrinelli, lo chiedo e me l’hanno dato subito… e sono stati anche gentili. Cordiali saluti. Il Padreterno è liberale si trova in libreria? Non ve lo ordinano? Siete riusciti a scovarlo? Leggete qui e partecipate alla “al”. Sennò dove lo prendete per regalarlo a un comunista? L'articolo proviene da Nicola