Caro Porro | caccia al tesoro finita male | “Prenda l’ascensore | è l’unica copia”

(Di giovedì 15 dicembre 2022), forse ti interessa sapere… se la maggior parte dei milanesi, radical chic di ritorno, komunardi di bella presenza, al ponte di Sant’Ambrogio, si dirigono speditamente, verso mete accessibili con i loro SUV 4×4 e i loro borselli di Gucci, qualcuno resta in città e cerca di far girare l’economia, provvedendo ad acquistare, qua e là, qualche dono per Natale. Così è. In un centro città blindato per la prima della Scala, mi aggiro tra luminarie accese/spente e approdo nella libreria per eccellenza, cioè Hoepli, tralasciando le varie ed eventuali Feltrinelli di serie rossa. All’ingresso mi accoglie il personale, gentilissimo, più o meno mascherato. Cerco e ricerco sui banconi delle novità “Il Padreterno è liberale”, mi servono alcune copie, per liberali convinti, per conservatori da convincere e, su tuo consiglio, per quel milanese che ha votato ...

Nicola Porro

Nicola, io lavoro in Università Cattolica e ieri pomeriggio ho deciso di andare nella libreria 'Vita e Pensiero' posta all'ingesso dell'Università per acquistare Il Padreterno è liberale . Entro ...Ciao Nicola sono un fedele fan della Zuppa ... in differita, non potendo quasi mai seguirla in diretta per motivi di lavoro. L'altro giorno, a un certo punto, è 'arrivato' San Francesco . Concordo con ... Caro Porro, Scurati sì e tu no: folle caccia al tesoro in Cattolica Caro Porro, in queste ore sto sentendo un coro unanime di indignazione per il comportamento che i calciatori dell’Argentina hanno avuto nei confronti degli olandesi. Quell’esultanza provocatoria sbatt ...Caro direttore, non ci sono più i liberali di una volta. E, dopo l’appropriazione culturale, ora è arrivata l’appropriazione liberale. Peraltro, con più varianti del Covid-19. Perfino una tosta come G ...