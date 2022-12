Caos Perù | giovani italiane bloccate | «Non sappiamo quanto resteremo qua ma siamo al sicuro»

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sono riuscite a lasciare dal bus, sul quale eranoda oltre 24 ore senza cibo né acqua, e raggiungere una strutture dove hanno trascorso la notte. Quale sarà la prossima tappa ancora non lo sanno, ma dal messaggio condiviso sui social da una delle quattro ragazzeprotagoniste dell’incidente traspare tutto il sollievo per la risoluzione di una situazione di estremo disagio. Giulia Opizzi, Martina Meoni, Federica e Lorenza Zani, tra i 21 e i 33 anni, sono rimasteinmentre si trovavano su un autobus diretto in Bolivia, insieme ad altri passeggeri statunitensi, cileni, colombiani, argentini, giapponesi e olandesi. Il mezzo è rimasto fermo per un giorno intero nel villaggio di Checacupe a causa delle proteste avvenute dopo il tentato golpe. Opizzi, 21 anni, che sui social ha mostrato le ...