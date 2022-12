Caos Pellegrini | la speranza della Juventus

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il mercato si avvicina sempre di più, e le società iniziano a programmare le proprie strategie sia per le entrate che per le uscite. Con i vari campionati fermi per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Lazio News 24

E che poi saranno venduti ai. "Per loro non si tratta solo di una fonte di reddito ma ... Ilrumoroso fa pensare a tutto fuorch al particolare che tutti siano sordi. E soprattutto ...Juve, Feltri sulle 'società amiche': 'Tutto funzionale alla migliore plusvalenza' Stefano ... è il caso per esempio die Spinazzola con la Roma, le trattative poi con il Sassuolo, che ... Caos Juve, spunta un'intercettazione di Cherubini: c'entra la Roma La Juventus al lavoro per il futuro di Luca Pellegrini: la Lazio smentisce l'interesse ma la cessione resta l'ipotesi più probabile ...Caos Juve, spunta una nuova intercettazione che vede protagonista Cherubini il quale parla dello scambio Spinazzola-Luca Pellegrini Continuano a susseguirsi le numerose intercettazioni che… Leggi ...