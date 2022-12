Cane azzanna due galline | lui lo lega all’auto e lo trascina fino a ucciderlo

Corriere del Mezzogiorno

UN PUMAUNIN CALIFORNIA Da www.lastampa.it rebecca kracker In genere il puma è un animale solitario che si ciba di animali cacciati nella foresta. Difficilmente attacca gli uomini, raramente ...I veterinari di Ats Pavia hanno disposto la messa in quarantena del. A quanto sembra, in passato non si erano registrate altre manifestazioni di aggressività da parte dello Schnauzer. Restano ... Lecce, punisce il cane che azzanna le galline.Lo lega all’auto e lo trascina fino ad ammazzarlo Un pastore maremmano è entrato nella sua proprietà e ha ucciso due galline Per allontanare l’animale l’uomo l’ha legato alla sua macchina e lo ha trascinato ...L'episodio nella mattinata di mercoledì nella zona di Borgo Alto. Il cane di grossa taglia è sbucato da un cortile e si è avventato sul cagnolino, ferendo anche la 45enne che tentava di difendere il s ...