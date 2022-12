Camere di tortura per bambini a Kherson Invasione russa dell' Ucraina

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le forze ucraine hanno rinvenutodiche ritengono fossero usate dai russi nei confronti die di minori. Ciò a. Stando ad una testimonianza riportata dalla stampa internazionale un ragazzo ha raccontato le torture subite, dai coltelli arroventati e spari vicino alla testa per simulare un’esecuzione.che sono stati detenuti lì anche per novanta giorni. Droni iraniani ancora su Kiev. Tutti intercettati. (foto: Kiev) L'articolodiper proviene da Noi Notizie..

A Kherson e nella regione di Kharkiv i russi hanno allestito camere di tortura per i bambini durante l'occupazione: lo ha denunciato il commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada, Dmitry Lubinets, citato da Ukrainska Pravda. "Ho visto personalmente le camere di tortura". Il riconoscimento alla resistenza del popolo ucraino ha il nome del famoso dissidente russo. Dopo l'orrore di Bucha, emergono camere di tortura anche per i bambini a Kherson e Kharkiv. La contraerea di Zelenski comincia a funzionare: 'Oggi abbattuti 13 droni' esulta il presidente. Di Lorenzo Cremonesi e Redazione Online Le notizie di giovedì 15 dicembre, in diretta. Il presidente russo ha annullato l'incontro annuale con il discorso sullo «stato della nazione», che tiene ogni anno.