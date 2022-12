Calendario biathlon oggi | Annecy 2022 | orari gare 15 dicembre | programma | tv | streaming | startlist | italiani in gara

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo la tappa di settimana scorsa a Hochfilzen (Austria), la Coppa del Mondo-2023 disi sposta ad-Le Grand Bornand. Sulle nevi francesi la primainsarà la sprint maschile, che inizierà quest’alle ore 14:10. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Tommaso Giacomel. L’azzurro classe 2000, reduce dal magnifico sesto posto della pursuit di domenica, partirà con il pettorale numero 6 alle ore 14:13.00. Inizierà invece la suapiù tardi Didier Bionaz, ovvero alle 14:31:30, mentre David Zingerle e Daniele Fauner prenderanno il via rispettivamente alle 14:46.00 e alle 14:51.30. La sprint maschile disi potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 e in direttasu Eurosport ...

