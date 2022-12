Calcio | Unione Europea affossa la Superlega

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Se non è unmento definitivo della, poco ci manca. Il parere espresso dall’Avvocato generale Athanasios Rantos è inequivocabile: Uefa e Fifa, nella loro gestione del, “sono compatibili con il diritto della concorrenza dell’Ue”. Dunque in linea teorica la, cui ancora aspirano Juventus, Real Madrid e Barcellona, può anche prendere forma, ma fuori dal sistema di Fifa e Uefa e con squadre che non sarebbero più ammesse alle competizioni ufficiali. Il parere Nello specifico, sebbene lan Super League Company – la società di diritto spagnolo della– “sia libera di istituire la propria competizione calcistica indipendente al di fuori dell’ecosistema della Uefa e della Fifa, tuttavia essa non può, contemporaneamente all’istituzione di una ...

