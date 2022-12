Calcio | Mondiali 2022 | il Portogallo annuncia l’addio di Fernando Santos

Sky Tg24

Ufficiale, Fernando Santos non è più il ct del Portogallo: la Federcalcio lusitana ha comunicato che il commissario tecnico è stato sollevato dall'incarico.Aidel Qatar il cammino dei portoghesi si è fermato nei quarti di finale per mano del Marocco, a sua volta eliminato dalla Francia. . 15 dicembre 2022 Mondiali di calcio, quali squadre ne hanno vinti di più nella storia. FOTO Il gol di Theo Hernandez in Francia-Marocco prosegue una tradizione che dura in semifinale dal 1966 per i calciatori della Serie A. Theo Hernandez ha aperto le marcature in Francia-Marocco e per la Se ...Il francese è il prototipo perfetto del calciatore-atleta, l’evoluzione assoluta dei campioni del passato.Da Cruijff a Ronaldo il Fenomeno a CR7 Non è facile, perché c’è… Leggi ...