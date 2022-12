Calcio | Mondiali 2022 Antoine Griezmann | “L’Argentina ha il miglior giocatore del mondo | la finale sarà decisa dai dettagli”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo il grandissimo successo di ieri contro il Marocco, è già tempo di guardare avanti per la Francia. La squadra di Didier Deschamps giocherà infatti tra pochi giorni (domenica alle ore 16:00) ladeidicontroe ora non c’è tempo per distrarsi. Intervistato da Cope,, incoronato uomo partita nel match contro il Marocco, ha parlato dei prossimi avversari: “è una squadra come la nostra, una squadra che lavora molto bene e ha ildel, ovvero Lionel Messi”.: lo strano caso di Karim Benzema. Tornerà in Qatar? L’attaccante dell’Atletico ...

