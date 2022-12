Cagliari | ciclista travolto e ucciso da auto pirata

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022), 15 dic. (Adnkronos) - Unsessantenne è statoda un'stanotte in viale Marconi, la strada che collegae Quartu. Poco dopo l'una di stanotte è stato un 21enne che passava di lì a notare a bordo strada una bicicletta danneggiata e avvisare i carabinieri. Giunti sul posto, all'altezza del centro commerciale Le Vele, i militari hanno trovato il corpo di Giuseppe Incani, residente a Quartu, che era stato sbalzato nel vicino canneto. Quel tratto di strada è particolarmente buio e non ci sono impianti di videosorveglianza, ma ildella strada ha lasciato molti elementi sul posto prima di scappare. Il conducente dell'si è poi costituito dai carabinieri in mattinata. Per ...