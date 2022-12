Busia Anac | “Nelle bozze del codice appalti criticità sul conflitto d’interessi e su nostra indipendenza | governo le modifichi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Non si può abbassare la guardia contro la corruzione, soprattutto in questo momento in cui i rischi sono più alti, basta vedere quanto accade in Europa e in tanti casi che coinvolgono l’Italia”. A rivendicarlo Giuseppe, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (), a margine di un’iniziativa a Roma, a Palazzo Wedekind, per la presentazione delle nuove procedure dei controlli di legalità suglipubblici della ricostruzione post-sisma. Se l’era già stato critico con ilrispetto all’aumento del tetto al contante a 5mila euro, ora, di fronte alle iniziative della maggioranza di centrodestra sul fronte giustizia (dai benefici penitenziari ai detenuti per i reati contro la pubblica amministrazione, prima preclusi dalla legge Spazzacorrotti, fino alla volontà del ...