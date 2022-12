(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un Natale di arte, spettacolo e (dellobiz italiano per, il Centro Nazionaleilsmo, che da anni si batteilsmo coinvolgendo giovanissimi e scuole in attività di divulgazione che usano l’arma dell’arte e dello spettacolola violenza. “” è il titolo dello spettacolo pensato da Luca Tommassini che si terrà il 19 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Conciliazione (Via della Conciliazione, 4 – Roma). Il progetto è in collaborazione con il Centro Nazionaleilsmo –, a cui ...

Quando parliamo di bullismo dobbiamo avere chiaro che non si tratta della battuta scherzosa ma di quella persecuzione sistematica. È chiaro che ha un effetto, un impatto devastante. In Italia quasi ... Bulli Stop, tante stelle per il Christmas Show contro il bullismo "Bulli Stop – Christmas Show" è il titolo dello spettacolo by Luca Tommassini che si terrà il 19 dicembre alle ore 21 all'Auditorium Conciliazione (Via ...