Bucchioni | “Inter-Napoli? Spalletti avvantaggiato per due motivi Sulla Juve…

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Enzoritiene che inpuò essereper duee parla anche di Juve Enzoviene ai microfoni di Radio Punto Nuovo sul Mondiale eripresa del calcio italiano: “Argentina-Francia è stato il pronostico che tutti ci aspettavamo, con il solo Brasile che è un po’ mancato. Sin dal giorno uno, ho detto che questo Mondiale l’avrebbe vinto Messi. Adesso manca solo l’ultimo step e staremo a vedere come andrà a finire. Sono sicuro che Messi sarà decisivo in finale, non giocava così da almeno due anni. La Francia, invece, l’ho vista un po’ stanca e ha impiegato tante energie per battere il Marocco. Per me la favorita resta comunque la Francia”.ritiene che ...