Borussia Dortmund | si apre uno spiraglio sul rinnovo di Moukoko

Calciomercato.com

Secondo il Times , il Chelsea dovrà scontrarsi con la concorrenza di Manchester United e Liverpool per assicurarsi le prestazioni del 18enne gioiellino del. Il centravanti tedesco, ...Sul quasi Golden Boy Jude Bellingham , ora ale uomo mercato dopo uno splendido Mondiale: " Pasquale Bruno era venuto a Torino per propormi Jude Bellingham. Non siamo riusciti a ... Borussia Dortmund, si allunga la lista delle pretendenti per Moukoko Il difensore centrale dell’Eintracht Francoforte molto probabilmente rimarrà in Bundesliga Daichi Kamada era un nome che piaceva molto a Trigoria. Il centrale difensivo dell’Eintracht Francoforte però ...Secondo Tuttosport la società bianconera potrebbe ingaggiare lo spagnolo, l'alternativa sarebbe Guerreiro del Borussia Dortmund ...