Borse affondano dopo la Bce Milano perde il 3 | 45% | spread oltre 205 punti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Anche per Francoforte, come per la Fed, l'inflazione è ancora troppo elevata e servono ulteriori e significativi aumenti dei tassi. Riviste al rialzo le stime sui prezzi in Europa, annunciata riduzione acquisti di App di 15 mld dal mese di marzo. Negli Stati Uniti il picco dei tassi potrebbe essereil 5% nel 2023