Borsa | Europa negativa attende Bce | Milano - 1%

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ribasso in attesa degli interventi della Banca d'Inghilterra e della Bce sui tassi, con importanti indicazioni per le scelte future da parte delle ...

Agenzia ANSA

... trainato soprattutto dae Asia sia in termini relativi che assoluti. Lo sanno bene le ... Giunta alla quarta generazione Vontobel conta su quasi cento anni di esperienza ed è quotata in. ...Lapeggiore al momento è quella di Parigi che scende dell'1,3%, seguita da Amsterdam ( - 1,2%), Francoforte ( - 1,1%), con Milano e Madrid che ondeggiano attorno a un calo di un punto ... Borsa: Europa parte debole, Londra -0,6% A Piazza Affari il Ftse Mib cede l'1,03%, mentre nel resto d'Europa Francoforte perde l'1,2%, Parigi l'1,23%, Londra lo 0,82% e Amsterdam l'1,27%.Gli interventi in America, India, Lisbona e Singapore: in 33 ore e mezza di lavoro ha intascato oltre un milione di sterline ...