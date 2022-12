Boris Becker rilasciato dal carcere di Londra | sarà estradato in Germania

blue News | Svizzera italiana

La docuserie, ancora senza titolo, esplorerà ogni aspetto di, che è diventato un fenomeno del tennis dopo aver vinto i campionati di Wimbledon a 17 ...- Pubblicità - Apple TV+ ha annunciato oggi il nuovo documentario in due parti sudel regista premio Oscar Alex Gibney ('Taxi to the Dark Side', 'Enron - L'economia della truffa', 'The Armstrong Lie', 'Going Clear - Scientology e la prigione della fede ') e del ... Gb: Media, Boris Becker rilasciato, sarà estradato in Germania Apple ha annunciato un documentario in due parti per Apple TV+ che racconterà la storia del leggendario tennista Boris Becker.La docuserie, ancora senza titolo, esplorerà ogni aspetto di Boris Becker, che è diventato un fenomeno del tennis dopo aver vinto i campionati di Wimbledon a 17 anni, ...