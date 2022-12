Boomerissima | Alessia Marcuzzi per il suo nuovo show sceglie due personaggi famosissimi | ecco chi sono

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Martedì 10 gennaio prenderà il via su Rai Due, ildiche metterà a confronto generazioni ed epoche storiche differenti con lo scopo di capire quale sia la migliore. Le puntate saranno divise in tre parti: una prima parte ambientata nello studio, una seconda parte nella quale verranno prese persone comuni dalla strada e una terza parte ambientata nella casa di(riprodotta tramite scenografie) e qui la conduttrice vorrebbe interagire con persone di famiglia, a cominciare dal figlio Tommaso. Il programma sarebbe dovuto iniziare già lo scorso novembre, ma a causa di un problema con gli studi televisivi prescelti per la messa in onda, la data di partenza è slittata al prossimo gennaio. Poco fa il portale PipolTv ha svelato i nomi dei due ...

