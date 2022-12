Bonus edilizi a rischio? Le parole del ministro Giorgetti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ihanno prodotto crediti fiscali per circa 100 miliardi. Lo ha dichiarato ildell’Economia Giancarlodurante il question time alla Camera. “Lascio a voi valutare quali interventi il governo avrebbe potuto adottare utilizzando tali risorse, quali ad esempio la riduzione complessiva del cuneo fiscale e previdenziale di circa 10 punti percentuali”. L'articolo proviene da Inews24.it.

Lavori Pubblici

...proprio su questa vantaggiosa operazione che avrebbe loro permesso di fare gli interventi... Una proroga che permetterebbe loro di salvare ilal 110% anche per le spese sostenute nel 2023 ...... tuttavia imprese e professionisti che gravitano intorno al sistema superbonus e altri, sperano in qualche cambiamento normativo che sblocchi la cessione del credito . La questione è a ... Superbonus e bonus edilizi: dal Governo nessuna apertura alla frammentazione del credito Nei cassetti fiscali di contribuenti, imprese, banche e intermediari ci sono 99,4 miliardi di euro di crediti relativi ai bonus edilizi. Quelli relativi al superbonus ammontano a 52,1… Leggi ...I Bonus edilizi hanno prodotto crediti fiscali per circa 100 miliardi. Lo ha dichiarato il ministro Giorgetti alla Camera.