Bologna | piace Terzic della Fiorentina | la volontà del giocatore

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ilè fortemente interessato ad Aleksa, terzino sinistro di proprietà. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ilavrebbe individuato in Aleksail rinforzo perfetto per il ruolo di terzino sinistro. Lanon sembrerebbe però così convinta di lasciarlo partire. Ladelè però quella di trovare più spazio da titolare e per questo sarebbe allettato dall’opzione. Inoltre il suo contratto con laè in scadenza nel 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

