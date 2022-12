Bollettino della Russia che resiste La protesta dei cartelli | Il capriccio di un folle vale migliaia di vite?”

Il Cittadino on line

Questa mattina nel portoSpezia si è verificato un incidente mortale sul lavoro. A perdere la vita è stato un operaio, ... "Ildi guerra delle persone che perdono la vita sul lavoro in ...'Ci stanno chiamando molte persone in queste ore, cittadini che hanno ricevuto ilper la ... Il contributo viene richiesto a tutti coloro che hanno fabbricati al di fuorizona urbana ... Bollettino della viabilità di Siena We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Allerta protezione civile nazionale Nella giornata di Giovedì, un’area di bassa pressione in arrivo dalla Francia verso il Mar Ligure, porterà, sull’Italia nord-occidentale, aria fredda nei bassi stra ...