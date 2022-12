(Di giovedì 15 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – BMWle due protagoniste del mondo Heritage experience – la Roadster Re la Cruiser R 18 con big boxer – come modelli in edizione speciale 100. La nuova R100diventa un’edizione esclusiva per l’anniversario grazie a numerose altre caratteristiche speciali. Il cuore è sempre il motore boxer a due cilindri raffreddato ad aria/olio da 80 kW (109 CV). Nell’edizione anniversario il leggendario motore è accompagnato da un’ampia gamma di optional e da un concept di superficie ricercato. Il serbatoio è una combinazione di nero con cromo e un doppio filetto bianco ed è completato da protezioni nella zona delle ginocchiae dal badge 100. La classica cromatura è ...

Il Denaro

MILANO -presenta le due protagoniste del mondo Heritage experience - la Roadster R nineT e la Cruiser R 18 con big boxer - come modelli in edizione speciale 100 Years. La nuova R nineT 100 Years ...Ancora: la divisionecon il progetto Diversamente Disabili, dove le persone diversamente abili tornano in moto o imparano ad andare in moto. Stiamo anche innovando e introducendo nuove ... Bmw Motorrad presenta la R nineT 100 years e la R 18 100 years ... BMW Motorrad svela le nuove R nineT e R 18 in edizione speciale “100 Years” e celebra i 100 anni di storia. BMW Motorrad celebra i 100 anni di storia, presentando le nuove protagoniste del mondo Herit ...MILANO (ITALPRESS) - BMW Motorrad presenta le due protagoniste del mondo Heritage experience - la Roadster R nineT e la Cruiser R 18 con big boxer - come modelli in edizione speciale 100 Years. La nuo ...