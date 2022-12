BLUETTI AC500 | protagonista dell’innovazione al CES 2023

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Alla più importante fiera dedicata all’elettronica di consumo, il CESsaràcon il suiin numerose premiazioni sul temaha annunciato oggi di essere stata nominata “Innovation Awards Honoree” del CESper il generatore solare. Il programma CES Innovation Awards di quest’anno ha ricevuto un numero record di oltre 2100 candidature. L’annuncio è stato fatto prima del CES, l’evento tecnologico più influente al mondo, che si terrà dal 5 all’8 gennaio a Las Vegas. CESin lizza per un importante premio (e non solo) Il programma CES Innovation ...

L' inverter AC500 è compatibile con le batterie B300S fino ad una capacità di 18,432Wh. BMS e batteria LFP integrati per garantire una maggiore sicurezza e durata. L'inverter da 5.000W, con ...Il negozio WOC X è stato concepito come un centro fisico di ciò che il marchio rappresenta ... Tra i prodotti esposti ci sono AC500&B300S e EP600&B500 . Entrambi hanno un design modulare e sono ...