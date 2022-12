(Di giovedì 15 dicembre 2022) Se ne parla da anni. Qualche tentativo in passato è stato fatto. Stavolta dovrebbe essere il momento giusto per introdurre und'al. L'tradella Cultura e Comune di Roma è. "Accolgo molto favorevolmente l'apertura del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a ragionare insieme sull'ipotesi di introdurre und'al, il sito museale più visitato in Italia nel 2019, ultimo anno pre pandemia, con 9 milioni 300mila persone. Un accordo del 2016 con la Diocesi di Roma, fatto dal mio predecessore, aveva previsto l'introduzione di und'di soli 2 euro, nel pieno rispetto delle funzioni di culto del luogo. Accordo che non è ...

Il Tempo

Ciò è dovuto sia al fatto di una preoccupazione inconscia rispetto al Covid - 19 o ad altre malattie trasmissibili e anche alla questione deld'che, difficilmente, è sotto i 15 ......rappresenta un punto di partenza - afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - per la rinascita di una struttura che costituisce ilda visita, la porta didella ... Biglietto d'ingresso per il Pantheon, intesa vicina tra Ministero e Campidoglio ça settimana bianca costerà più cara per le famiglie italiane. Gli skipass fanno registrare aumenti medi del 9%, come rilevato da Altroconsumo.Ferrovie: Un anno di concorrenza sulla Milano-Parigi, +291% nelle prenotazioni Poco meno di un anno fa Trenitalia stava per lanciare il primo collegamento Frecciarossa tra la stazione di Milano… Leggi ...