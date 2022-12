Agenzia ANSA

...le manovre di carri armati e altri mezzi pesanti in quelle che sono state definitedi ... che potrebbe partire dal Donbass, da sud o anche dalla, a nord. Le truppe di Mosca, ......01:15 Intelligence Gb: improbabile successo di offensiva russa - bielorussa Il recente dispiegamento da parte della Russia di unità aggiuntive di riservisti in, e ledelle ... Bielorussia, esercitazioni militari sotto la neve - Mondo Un video rilasciato dal ministero della Difesa bielorusso mostra le manovre di carri armati e altri mezzi pesanti in quelle che sono state ...Il recente dispiegamento da parte della Russia di unità aggiuntive di riservisti in Bielorussia, e le esercitazioni delle truppe bielorusse difficilmente permetteranno di costituire una forza in grado ...