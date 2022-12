Biathlon | Johannes Boe inarrestabile | il norvegese vince anche la sprint di Le Grand Bornand Bormolini 21°

(Di giovedì 15 dicembre 2022)Boe sempre più impressionante nella Coppa del Mondo 2022-2023 di. Illadi 10 km di Annecy-Le(Francia) e conquista la quinta vittoria consecutiva individuale, eguagliando il suo precedente record che appartienealOle Einar Bjørndalen e al francese Martin Fourcade. Con un successo nella pursuit di sabato il fratello piccolo dei Boe diventerebbe il primo biatleta nella storia are sei gare individuali di fila in una singola stagione di Coppa del Mondo. 22:52.2 ilissimo tempo odierno diBoe. Ilnon ha commesso errori al poligono ed è volato sugli ...

OA Sport

