Biathlon | Coppa del Mondo 2022 2023 | classifica aggiornata dopo sprint maschile Annecy-Le Grand Bornand

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Lagenerale delladeldiladi-Le, in Francia. Arriva l’ennesima vittoria per il norvegese Johannes Boe, capace dunque di guadagnare qualch altro punto sul connazionale Laegreid, secondo anche nella gara odierna, e sul francese Jacquelin naufragato invece fuori dalla top-10 quest’oggi. Bene Tommaso Giacomel, ventunesimo e dunque a punti, nonché primo degli italiani. Di seguito lageneralecon le prime dieci posizioni e quelle degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO LAGENERALE CON I PRIMI ...

Sempre lui, sempre Johannes Boe. Trionfa anche nella sprint maschile di Annecy - Le Grand Bornand il norvegese, sempre più leader della classifica didel mondo di. Una gara perfetta per lui, che trova due volte lo zero, sia al poligono a terra che a quello in piedi, poi sbaraglia la già poca concorrenza di chi non aveva commesso un ...Due giovani che si dedicano alcon buon profitto e con la speranza di potere emergere a livello nazionale. La stagione 2022/2023 è ormai entrata nel vivo con la prima prova diItalia. ...Il norvegese ottenendo la quinta vittoria consecutiva in stagione eguaglia le strisce più lunghe ottenute in passato solo da Bjoerndalen (due volte), Martin Fourcade ...La diretta testuale della sprint maschile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...