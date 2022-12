Best of 2022 - La favola senza lieto fine della Silk-Faw

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La-Faw doveva essere una nuova e grande realtàMotor Valley, un tassello in più di quel mosaico di eccellenze automobilistiche che tutto il mondo ci invidia. E invece, almeno finora, è stata una grande delusione, ladi un sogno anche per un migliaio di lavoratori. Le premesse sembravano esserci tutte nell'aprile del 2020, quando laEV, azienda modenese dell'americano Jonathan Krane, annunciava la propria alleanza con il costruttore cinese Faw e l'intenzione di produrre nei dintorni di Reggio Emilia un'intera gamma di auto ad alte prestazioni, ibride ed elettriche. Erano i nomi dei collaboratori coinvolti, tutti di primissimo piano, a garantire la serietà del progetto: figure, per citarne solo alcune, del calibro di Walter de Silva, designer che non ha bisogno di presentazioni; Amedeo Felisa, già ...

FormulaPassion.it

Per l'assegnazione del titolo di "Buy Car" vengono presi in considerazione svariati parametri: non solo il design e le nuove tecnologie proposte dall'auto (sempre più cruciali), ma anche, per ...Casale nella storia (Roberto Bertellino, Tuttosport) Sabato 10 dicembrerimarrà scolpito nella ... Per la 31enne tennista romana è stata l'ultima partita della carriera: ha raggiunto un... Best of 2022: Lamborghini Huracán Tecnica - Mondo Auto - AutoMoto Da un anno e mezzo sono compagni sotto la Torre Eiffel: la Pulce ha legato di più con Neymar e tra i due i momenti di tensione ci sono stati. Domenica lotteranno anche per la classifica dei cannonieri ...La Suv francese ha superato la concorrenza di Opel Astra (seconda), Peugeot 308 (terza) e delle altre finaliste del concorso europeo. Alla Hyundai Ioniq 6 il premio Ecobest ...