Berlusconi | la battuta con i giocatori del Monza scatena la bufera

... è la reazione del mondo politico alladi Silvioa essere in cima alle attenzioni. Azione e reazione Tutto nasce nella serata di martedì, cena di Natale del Monza con lo sponsor. ...Come è rapidamente finito in Italia con la vittoria elettorale di, seguita da una serie ... Non è unadi spirito, ma la... Mezzo mln di nuovi posti di lavoro in un anno Ma per media e ...Pioggia di critiche dai politici per l'infelice frase del patròn ("Se battete una big vi faccio arrivare un pullman di tr..."). Boldrini: "Parole indegne". La difesa dell'ex presidente del Milan ...Reuters Al senatore Silvio Berlusconi vorremmo dire: adesso anche basta. Non conta se c’è un pubblico, il suo pubblico, seduto intorno al grande tavolo della cena natalizia con la… Leggi ...