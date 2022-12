Bergamo | il concertone di Capodanno in Piazzale Alpini | 18 artisti su 3 palchi

(Di giovedì 15 dicembre 2022). Ildiarriva, per la prima volta, ine lo fa con un grande concerto che ospiterà 18su tredislocati in altrettante aree del. L’evento, organizzato da Rete DOC, è promosso dal Comune diin collaborazione con le tre principali anime musicali della città di: Edoné, Ink Club e NXT Station. A partire dalle 18.30 e fino alle 2.00 la notte più lunga dell’anno sarà ricca di musica. Edoné, Ink Club e NXT Station ospiteranno a turno un live, mentre negli altri duela musica si abbassa ma non si ferma, grazie ai Dj set. Ogni isola musicale nelsarà accompagnata da un’area bar e track food, ...

