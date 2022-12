Bereszynski al Napoli e Zanoli alla Sampdoria | siamo alle battute conclusive

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Bartoszal, Alessandro. È questa l’operazione che nelle ultime ore hanno definito le due società sulla base di due trasferimenti in prestito secco e che verrà formalizzata nel corso delle festività natalizie. Non rientrerà nello scambioil portiere Nikita Contini, passato in prestito dalSamp la scorsa estate. Nessun rientro prestito: Contini continuerà a vestire la casacca blucerchiata almeno fino al termine della stagione. Negli ultimi giorni aveva preso piede l’idea secondo la quale il portiere dellaavrebbe dovuto sostituire il partente Sirigu ma pare che non avverrà, almeno non adesso. Ilsta facendo delle ...