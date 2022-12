Benzema | c’è l’ok del Real Madrid | potrebbe volare in Qatar per la finale

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Argentina e Francia sono le finaliste dei Mondiali di calcio del2022. La Francia sembra un po’ in allarme, nonostante la splendida vittoria di ieri contro il Marocco, per un virus, chiamato “il cammello”, che ha colpito adesso tre calciatori. In vista della sfida di domenica, però, i francesiro avere un aiuto in più, come riportato da alcuni media spagnoli.inper laSembra che Karim, il cui infortunio lo ha tenuto lontano dal, abbia il permesso delnel caso in cui volesse raggiungere i suoi compagni per la finalissima di domenica. La decisione spetterà al giocaotre, visto che ilnon porrebbe ostacoli, come riportato da ‘Mundo ...