“Belotti-Milan | era fatta ad una cifra record Ma …” | la rivelazione

Petrachi ha commentato anche una trattativa legata al Gallo nell'estate del 2018: 'Non fu fatta un'operazione clamorosa, quella dialper 58 milioni . Il grande capo ha deciso di non ...La confessione di Petrachi: 'Avevo vendutoal' Tale indiscrezione risale all'estate 2018 . Da poco si era insediata la proprietà Elliott Management in rossonero ed i dirigenti chiamati ...Questa mattina, Milan ed Emirates hanno annunciato il rinnovo della loro partnership. Nelle scorse ore, c'è stato anche un incontro tra una delegazione del club rossonero (presenti, tra ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...