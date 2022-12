“Bel regalo di Natale” Ira di Crosetto per il crollo della Borsa | come spiana la Bce

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le Borse europee chiudono in profondo rosso dopo la decisioneBce di alzare i tassi di interesse di 50 punti base. E Guidaperde le staffe su Twitter. La presidente Christine Lagarde ha spiegato che linea dura da «falco» continuerà nei prossimi mesi, con altri possibili rialzi. A marzo, poi, partirà il Quantitative Tightening, ovvero la riduzione di bilanciobanca, che si tradurrà in meno acquisti di obbligazioni e vendita delle attuali per 15 miliardi di euro al mese. A Milano il Ftse Mib perde il 3,45% e chiude a 23.726,05 punti. Sale vertiginosamente lo spread tra Btp e Bund tedeschi, viaggiando sopra i 200 punti base. In forte rialzo anche il rendimento del titolo decennale, che si aggira intorno al 4,1%. I titoli di Stato sono quindi in evidente tensione per l'avvio delle vendite dei bond e dei btp da parte ...