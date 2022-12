(Di giovedì 15 dicembre 2022) Condannato per bancarotta fraudolenta, Borisha trascorso quasi 8dietro le sbarre del carcere di Huntercombe. Oggi l'espulsione dal Regno Unito e l'estradizione in

ilGiornale.it

... solo 16 giorni già passati nel terribile carcere di Wandsworth, in Gran Bretagna, ma Boris...al lavoro perché venga dimezzata in modo che l'ex allenatore di Djokovic possa esseregià ...... solo 16 giorni già passati nel terribile carcere di Wandsworth, in Gran Bretagna, ma Boris...al lavoro perché venga dimezzata in modo che l'ex allenatore di Djokovic possa esseregià ... Becker scarcerato dopo 8 mesi, l'ex star del tennis torna in Germania