Becker rilasciato | è di ritorno in Germania

Dopo 8 mesi di carcere Borisè statodalla prigione britannica dove stava scontando una pena legata alla bancarotta del 2017 e verrà espulso dal Regno Unito e, secondo il suo avvocato, è di ritorno in Germania. ...Borisè statodal carcere di Londra in cui si trovava da oltre otto mesi e sarà estradato in Germania. A dare la notizia i media inglesi.scontava una condanna per bancarotta ...Londra, 15 dic. - (Adnkronos) - Boris Becker è stato rilasciato dal carcere di Londra in cui si trovava da oltre otto mesi e sarà estradato in Germania. A dare la notizia i media inglesi.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...