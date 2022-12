Beautiful anticipazioni | tutti temano che Deacon voglia truffare Hope I piani diabolici

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Zende è al settimo cielo per la sorpresa che ha ricevuto da parte di Zoe. Davanti a Steffy e a Thomas, fa alla sua fidanzata decine di complimenti e la invita a non cambiare mai perchè è davvero una bomba. Anche Steffy e Thomas sono entusiasti per quello che è successo e il Forrester è davvero incuriosito da Paris. Non nega la sua curiosità anche di fronte a Zende…Steffy si complimenta con la ragazza e dice che tutta la famiglia è fiera di lei…Ma cosa succederà nelle prossime puntate didopo il successo di Paris allo stadio? E’ possibile che Thomas si renda conto di essere realmente interessato alla ragazza nonostante sia fidanzata con un altro? Lo scopriamo con lediper la puntata di domani 16 dicembre 2022 perchè, come vi abbiamo già detto, nelle prossime puntate della soap ne vedremo delle belle. A ...