Bce | tassi ancora in rialzo di 50 punti base

(Di giovedì 15 dicembre 2022) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di innalzare di 50i tredi interesse di riferimento, e sulla scorta della consistente revisione aldelle prospettive di inflazione prevede ulteriori incrementi. In particolare, il Consiglio direttivo ritiene che idi interesse debbanoaumentare in misura significativa a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine. Mantenere idi interesse su livelli restrittivi farà diminuire nel corso del tempo l'inflazione frenando la domanda e inoltre metterà al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative ...

